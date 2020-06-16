قضت محكمة روسية، الاثنين، بسجن المواطن الأمريكي بول ويلان 16 عاما بعد إدانته بالتجسس، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الروسية الرسمية.

وواجه ويلان، وهو جندي سابق بالبحرية الأمريكية، تهمة الحصول على معلومات رسمية روسية سرية؛ لم يتم الكشف عن طبيعتها حتى الآن.

وتحتجز السلطات الروسية ويلان، ذو الـ50 عاما، في روسيا منذ عام ونصف العام بعد اعتقاله في موسكو، في دجنبر من عام 2018، وخضع لعملية جراحية قبل أسبوعين بسبب فتق في البطن.

وقالت السفارة الأمريكية في موسكو إن الجراحة كانت طارئة بعدما أصبحت الحالة الصحية للمعني بالأمر مهددة .. وأُعيد ويلان بعد ذلك إلى سجن في موسكو.