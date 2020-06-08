إندونيسيا تسجل 847 إصابة جديدة بكورونا و32 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم 847 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 32 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32033 والوفيات إلى 1883.

وأفادت وثيقة للفريق المكلف بالتعامل مع مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا أن إندونيسيا أجرت فحوصاً لأكثر من 274400 شخص.

وقالت وزارة الصحة إن نحو 10904 تعافوا من المرض.