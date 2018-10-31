النيابة التركية تصرح بأن خاشقجي قتل خنقا وتم تقطيع الجثة

أعلنت النيابة العامة التركية، اليوم الأربعاء، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل خنقا، وتم تقطيع جثته.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن النيابة العامة القول إنه " تم تقطيع جثة خاشقجي بعد مقتله والتخلص منها".

​وأضافت "الصحفي السعودي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

كما أوضحت النيابة التركية إنها لم تتوصل إلى نتائج ملموسة من اللقاءات مع الجانب السعودي رغم كل الجهود المتسمة بالنوايا الحسنة لإظهار الحقيقة.

​وتابعت "تم إبلاغنا بأن الجانب السعودي لم يدلِ بأي تصريح حول وجود متعاون محلي في القضية".

وذكرت وكالة "الأناضول" أن النائب العام في إسطنبول تلقى دعوة لزيارة السعودية في إطار قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه "تم مجددا المطالبة بتسليم المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم في المملكة العربية السعودية".