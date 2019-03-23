حريق في مخيم للنازحين السوريين في تعنايل

تعرض مخيم تابع للاجئين السوريين في لبنان لحريق كبير، اليوم السبت، ما أسفر عن إصابات في صفوف النازحين دون وجود ضحايا.

وذكرت موقع "ديبايت" اللبناني أن الحريق الذي اندلع في محلة الحفير في بلدة بوداي اللبنانية.

وأشارت مصادر خاصة للموقع أن سبب الحريق هو اشتعال قارورة غاز داخل احدى خيم النازحين السوريين ما أدى إلى انتشاره على بقية الخيم الموجودة.

وقامت سيارة إطفاء الدفاع المدني أخماد النيران، واقتصرت الأضرار على الماديات.