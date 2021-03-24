أقرّت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأربعاء، بعدم صواب قرارها بشأن تشديد إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح، مؤكدة التخلي عن هذا القرار الذي أثار انتقادات كثيرة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".وقالت ميركل، في ختام اجتماع طارئ لقادة المقاطعات الألمانية: "يجب الاعتراف بالخطأ عند حدوثه، والأهم أن يُصحح الخطأ وفي الوقت المناسب إن أمكن، أعرف أن هذا الاقتراح أثار مزيداً من عدم اليقين، وآسفة جداً لذلك، وأطلب الصفح من المواطنين".