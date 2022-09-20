الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو24 في دونيتسك
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الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في دونيتسك

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موسكو - العرب اليوم

قامت القوات الجوية الفضائية الروسية بإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" بالقرب من قرية "نوفوجيلانويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو24 في دونيتسك الدفاع الروسية تُعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سو24 في دونيتسك



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