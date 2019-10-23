العثور على ابنة السفير الإيراني لدى موسكو ميتة تحت شرفة شقتها

عثر على أرافي سانايي ابنة االسفير لإيراني لدى موسكو ميتة تحت شرفة شقتها وفقا لما نقلته وكالة "انترفاكس" الروسية عن سكان محليين يعيشون بالقرب من مركز السفارة في العاصمة الروسية.