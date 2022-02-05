سيارة إسعاف تصل إلى موقع النفق حيث تجري محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان

وصلت منذ قليل سيارة إسعاف إلى موقع النفق حيث تجري محاولات إنقاذ الطفل المغربي ريان، العالق داخل بئر بضواحي مدينة شفشاون منذ أيام وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في ثقب مائي بالقرب من منزله بمنطقة تمروت.