الجيش الألماني يطلب 21 مليون يورو لتوفير ذخيرة بعد أن زودت برلين كييف بقنابل مضادة للدبابات

كشفت صحيفة "شبيغل" أن وزارة الدفاع الألمانية توجهت بطلب هذا الأسبوع إلى البوندستاغ (البرلمان)، لتخصيص 21 مليون يورو، لتوفير ذخيرة بعد أن زودت برلين كييف بذخيرة مضاد للدبابات.