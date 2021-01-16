الرئيس التونسي تعليقا على المشاورات الجارية لإجراء تعديل وزاري لن نخضع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة ونذكر بالاتفاق على تشكيل حكومة من أعضاء لا شكوك في نزاهتهم