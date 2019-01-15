النيران تلتهم حافلة للنقل الحضري في مدينة الدار البيضاء

التهمت النيران، قبل قليل، حافلة للنقل الحضري بشارع سقراط في مدينة الدار البيضاء. ووفق شهود عيان، فإن الحادث لم يخلف ضحايا، وإنما فقط خسائر على مستوى الحافلة،

مضيفين بأن رجال الوقاية المدنية تمكنوا من محاصرة النيران بعد تدخلهم السريع. مع أن لبعض المواطنين، حسب المصدر ذاته، الفضل في عدم استفحال مخلفات الحادث من خلال محاولاتهم لإطفاء الحريق، والتي سبقت وصول رجال الوقاية المدنية.