مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الحملة الأمنية في ميانمار

أدانت الأمم المتحدة، الأحد، ما وصفته بـ"الحملة الأمنية العنيفة في ميانمار"، ودعت القادة العسكريين للبلاد، إلى عدم استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في بيان: "ندين بشدة التصعيد في العنف ضد المحتجين في بورما وندعو الجيش للتوقف فوراً عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين".