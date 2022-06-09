مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية
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مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

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العرب اليوم - مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

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القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل شاب فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح اليوم الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية.  وأفادت وزارة الصحة، في بيان صحافي اليوم، بأن شاباً (27 عاماً) توفى متأثراً بإصابته الحرجة برصاص إسرائيلي في بلدة حلحول في الخليل.  وبحسب البيان، فإن رصاصة اخترقت بطن الشاب المتوفى، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.  وأضاف البيان أن خمسة شبان آخرين أصيبوا بجروح بينهم ثلاثة بالرصاص الحي ووصفت حالتهم بالمتوسطة وذلك خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحامه بلدة حلحول.  وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 64 برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام الحالي في ظل توتر ميداني غير مسبوق منذ سنوات.  وتتزايد وتيرة العنف في الضفة الغربية، التي يتطلع الفلسطينيون لأن تكون ضمن أراضي دولتهم المستقبلية، منذ تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة في عام 2014.

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مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية



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