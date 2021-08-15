أكدت حركة "طالبان" أن مسلحيها دخلوا عددا من مناطق العاصمة كابل. وزعمت الحركة على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر" اليوم الأحد أن قواتها "تصل إلى تلك المناطق التي حصلت فيها بعض أعمال الشغب والنهب من قبل بعض المفسدين"، مشددة على أن هذا الإجراء ليس من أجل قتال أو اقتحام بل يهدف إلى "تأمين المناطق وحفظ ممتلكات المواطنين وثرواتهم".

وأكد مصدر في القصر الرئاسي لوكالة "نوفوستي" الروسية وقوع أعمال نهب في عدد من مناطق العاصمة بسبب "فراغ في السلطة" نتيجة للتطورات الميدانية الأخيرة حول المدينة.وكانت "طالبان" قد أصدرت في وقت سابق من اليوم بيانا أعلنت فيه أنها أمرت مسلحيها بالبقاء عند أبواب كابل وعدم دخولها لتفادي العنف، في انتظار إطلاق عملية انتقالية في البلاد.من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية بعد إصدار هذا البيان أنها تنشر قوات خاصة للشرطة في مختلف مناطق كابل للتعامل مع "انتهازيين" محتملين.