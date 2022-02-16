التحالف العربي بقيادة السعودية يُعلن تنفيذ 17 استهدافاً ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة في 24 ساعة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، تنفيذ 17 استهدافا ضد مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب وحجة خلال 24 ساعة وأضاف التحالف في بيان: "أسفرت العمليات عن تدمير 14 آلية عسكرية وخسائر بشرية" وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.