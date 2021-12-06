معارك عنيفة يخوضها الجيش اليمني ضد مليشيات الحوثي بجبهة العلم في محافظة الجوف

يخوض الجيش اليمنى، اليوم الإثنين، معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثى فى جبهة العلم بمحافظة الجوف. فيما يواصل تحالف دعم الشرعية فى اليمن، خلال الفترة الأخيرة، ملاحقة ميليشيا الحوثى، حيث أعلن أمس الأحد، تدمير منصة لإطلاق الصواريخ ووشة لتصنيع الألغام تابعة للميليشيا الإنقلابية، فى مدينة صنعاء، إضافة إلى تدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا لاستهداف جنوب السعودية