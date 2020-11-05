موسكو تصرح بأنها أستلمت معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ
آخر تحديث GMT14:30:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

موسكو تصرح بأنها أستلمت معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ

العرب اليوم -

العرب اليوم - موسكو تصرح بأنها أستلمت معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ

وزارة الخارجية الروسية
موسكو - العرب اليوم

أكدت الخارجية الروسية اليوم الخميس، تلقيها معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى منطقة الصراع الأرمني-الأذربيجاني في قره باغ.

يتبع..

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

موسكو تصرح بأنها أستلمت معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ موسكو تصرح بأنها أستلمت معلومات عن نقل مسلحين من الشرق الأوسط إلى قره باغ



أخبار ذات صلة

GMT 07:33 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أنصار بايدن يتظاهرون في نيويورك وواشنطن وبورتلاند
العرب اليوم - أنصار بايدن يتظاهرون في نيويورك وواشنطن وبورتلاند

GMT 07:30 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

البيت الأبيض يحدد شروط فوز ترامب في الانتخابات
العرب اليوم - البيت الأبيض يحدد شروط فوز ترامب في الانتخابات

GMT 02:49 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 88 في المئة من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة
العرب اليوم - ترامب يتقدم على بايدن بعد فرز 88 في المئة من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة

GMT 02:46 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

وزيرة خارجية ميشيغان تصف دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب ضد الولاية بأنها "تافهة"
العرب اليوم - وزيرة خارجية ميشيغان تصف دعوى قضائية أقامتها حملة ترامب ضد الولاية بأنها "تافهة"

GMT 01:53 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

فوز مرشح بمقعد في النواب الأميركي بعد شهر على وفاته
العرب اليوم - فوز مرشح بمقعد في النواب الأميركي بعد شهر على وفاته

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

يواكبن أجدد صيحات الموضة التي تليق بقامتهن الممشوقة

إطلالات راقية لميلانيا وإيفانكا ترامب خلال ماراثون الرئاسة

واشنطن_العرب اليوم

بدت إطلالات ميلانيا وإيفانكا ترامب خلال ماراثون الرئاسة الأميركي في غاية الأناقة والتميز خلال إطلالاتهن إلى جانب دونالد ترامب، فلا يمكن إلا أن نتوقف عند أجدد اختيارات وإطلالات ميلانيا وإيفانكا ترامب بالعديد من صيحات الموضة، ومن هنا، واكبي معنا أجمل إطلالات راقية لميلانيا وإيفانكا ترامب خلال ماراتون الرئاسة الأميركي، خصوصًا أنهن يواكبن أجدد التصاميم وصيحات الموضة التي تليق بقامتهن الممشوقة. اختارت ميلانيا ترامب اطلالات كاجوال وفاخرة في الوقت عينه. ولفتت الأنظار اليها خلال توجّهها للادلاء بصوتها مرتدية فستان فاخر ومزخرف بنقشات ناعمة وحيوية. فهذا الفستان الذي أتى بتوقيع دار Gucci تميّز بقصته التي تتسع من أسفل الخصر مع الثنيات العريضة البارزة على طول التصميم بقصة تتخطى الركبة. ونسّقت معه الحذاء البيج الكلاسيكي ذات الكعب ال...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:35 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على تأثير الموضة والأزياء على الانتخابات الأميركية
العرب اليوم - تعرف على تأثير الموضة والأزياء على الانتخابات الأميركية

GMT 02:28 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

محمية الزوراء الطبيعية أحد أفضل الأماكن السياحية في الإمارات
العرب اليوم - محمية الزوراء الطبيعية أحد أفضل الأماكن السياحية في الإمارات

GMT 00:31 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز نصائح ديكور لتوظيف الطراز الإثني في الشقق الـ"مودرن"
العرب اليوم - أبرز نصائح ديكور لتوظيف الطراز الإثني في الشقق الـ"مودرن"

GMT 01:02 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

كوريا الجنوبية تُطالب بنزع "نووي" جارتها الشمالية بغض النظر عن الفائز برئاسة أميركا
العرب اليوم - كوريا الجنوبية تُطالب بنزع "نووي" جارتها الشمالية بغض النظر عن الفائز برئاسة أميركا

GMT 02:25 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

تركيا تُغرم وسائل التواصل بحجة خرق قانون الإنترنت في البلاد
العرب اليوم - تركيا تُغرم وسائل التواصل بحجة خرق قانون الإنترنت في البلاد

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 00:04 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

"أستاذ علم نفس مصري يؤكد أن التدليل الزائد وراء واقعة "طفل المرور
العرب اليوم - "أستاذ علم نفس مصري يؤكد أن التدليل الزائد وراء واقعة "طفل المرور

GMT 18:00 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

“صخرة يوم القيامة” تقترب من الأرض وعلماء يُحدّدون الموعد
العرب اليوم - “صخرة يوم القيامة” تقترب من الأرض وعلماء يُحدّدون الموعد

GMT 04:26 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

مازن الكهموس يؤكّد أنّ "مجموعة العشرين" ملتزمة ببناء ثقافة رافضة للفساد
العرب اليوم - مازن الكهموس يؤكّد أنّ "مجموعة العشرين" ملتزمة ببناء ثقافة رافضة للفساد

GMT 02:32 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على الدول المُنتجة للسيارات وشعوبها لا تعرف
العرب اليوم - تعرّف على الدول المُنتجة للسيارات وشعوبها لا تعرف

GMT 10:35 2020 الأحد ,25 تشرين الأول / أكتوبر

"هيونداي" تُعلن عن شكل جديد لطراز سيارات "إلنترا"
العرب اليوم - "هيونداي" تُعلن عن شكل جديد لطراز سيارات "إلنترا"

GMT 21:30 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

"الإسكان" تعلن تيسيرات جديدة للإعفاء من غرامات التأخير خلال أيام
العرب اليوم - "الإسكان" تعلن تيسيرات جديدة للإعفاء من غرامات التأخير خلال أيام

GMT 20:00 2020 الجمعة ,09 تشرين الأول / أكتوبر

سيارات هيونداي إلنترا 2021 "العملاق الكوري" الذي أبهر العالم بالجيل السابع
العرب اليوم - سيارات هيونداي إلنترا 2021 "العملاق الكوري" الذي أبهر العالم بالجيل السابع

GMT 03:47 2020 الأحد ,18 تشرين الأول / أكتوبر

معلومات شيقة عن "شعار" أغلى سيارة على الأرض تعرّف عليها
العرب اليوم - معلومات شيقة عن "شعار" أغلى سيارة على الأرض تعرّف عليها

GMT 19:12 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة أميركية تخطف لقب الأسرع في العالم من "بوغاتي شيرون "
العرب اليوم - سيارة أميركية تخطف لقب الأسرع في العالم من "بوغاتي شيرون "

GMT 02:34 2020 السبت ,24 تشرين الأول / أكتوبر

خبير يُعلق على استئناف إنتاج النفط في ليبيا ويتوقّع انفراجة
العرب اليوم - خبير يُعلق على استئناف إنتاج النفط في ليبيا ويتوقّع انفراجة

GMT 08:09 2020 الأربعاء ,19 آب / أغسطس

اسمعونا تنظم قوافل لتوعية أهالي روضة السيدة حول فيروس كورونا
العرب اليوم - اسمعونا تنظم قوافل لتوعية أهالي روضة السيدة حول فيروس كورونا

GMT 03:51 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية
العرب اليوم - أجواء إيجابية لطرح مشاريع تطوير قدراتك العملية

GMT 03:26 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة رياضية تحلق في السماء في غضون 3 دقائق فقط
العرب اليوم - سيارة رياضية تحلق في السماء في غضون 3 دقائق فقط

GMT 01:56 2020 السبت ,10 تشرين الأول / أكتوبر

سيارات "هيونداي" الطائرة تقتحم السفر الجوي قصير المدى بحلول 2028
العرب اليوم - سيارات "هيونداي" الطائرة تقتحم السفر الجوي قصير المدى بحلول 2028

GMT 01:29 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

"رينو" تستعد للكشف عن سيارة كهربائية غير مسبوقة خلال أيام
العرب اليوم - "رينو" تستعد للكشف عن سيارة كهربائية غير مسبوقة خلال أيام
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab