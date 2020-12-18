السفارة الفرنسية تعلن أي عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط قد يتعرض لعقوبات
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السفارة الفرنسية تعلن أي عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط قد يتعرض لعقوبات

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العرب اليوم - السفارة الفرنسية تعلن أي عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط قد يتعرض لعقوبات

المؤسسة الليبية للنفط
باريس _ العرب اليوم

السفارة الفرنسية تعلن أي عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط قد يتعرض لعقوبات

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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السفارة الفرنسية تعلن أي عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط قد يتعرض لعقوبات السفارة الفرنسية تعلن أي عمل يستهدف المؤسسة الليبية للنفط قد يتعرض لعقوبات



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