رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل تركيا للقاء أردوغان

قالت وسائل إعلام ليبية الجمعة، إن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه وصلا إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.وقال مكتب أردوغان في بيان، مساء الخميس، إن محمد المنفي ونائبه عبد الله اللافي "سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية، والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية".