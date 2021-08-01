السيسي يؤكد لوزير خارجية الجزائر موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة اليوم، موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على أمنها المائي.