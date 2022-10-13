استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية في القامشلي
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استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية في القامشلي

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العرب اليوم - استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية في القامشلي

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دمشق - العرب البوم

 أفادت مصادرنا بدوي انفجار في مدينة القامشلي ناتج عن استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية بالمدينة وإن "الجيش التركي" قصفمستودعاً سابقا للمواد البلاستيكية على طريق الحزام الشمالي في مدينة قامشلي في الحسكة.  وإلى أن القصف لم يتسبب بخسائر بشرية وان الأضرار اقتصرت على الماديات فقط، منوهة بأن القوى الأمنية بدأت تبحث في حيثيات الاستهداف فيما إذا كان جوا أو برا.

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استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية في القامشلي استهداف طائرة مسيرة تركية لسيارة عابرة على أطراف حي المحمقية في القامشلي



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