البابا فرانسيس يدعو في بغداد إلى التصدي للفساد وتقوية المؤسسات

دعا البابا فرانسيس في كلمة ألقاها عقب وصوله الى العراق الجمعة، إلى "التصدي لآفة الفساد" و "سوء استعمال السلطة"، في إطار دعمه للسلطات العراقية من أجل تحسين أوضاع البلاد.

وقال البابا من القصر الرئاسي في بغداد خلال لقائه الرئيس برهم صالح، "لكن ذلك لا يكفي"، مضيفا: "ينبغي في الوقت نفسه تحقيق العدالة، وتنمية النزاهة والشفافية، وتقوية المؤسسات المسؤولة عن ذلك".