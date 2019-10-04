جونسون يوافق على تأجيل انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي في حال عدم التوصل الى اتفاق

فالت محكمة اسكتلندية اليوم ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وافق على اعادة تأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال رفض الاتحاد الأوروبي العرض الأخير الذي قدمه بوريس جونسون قبل يومين.

وأشارت االمحكمة الى ان جونسون أبلغها بأنه في حال عدم حصول اتفاق بين لندن ولوكيل بحلول التاسع عشر من شهر تشرين اول اكتوبر الحالي، فانه سيلجأ الى استخدام المادة ٥٠ من قوانين الاتحاد التي تسمح لبريطانيا بالبقاء داخل الانحاد الى حين التوصل الى تفاهم مقبول من الطرفين.