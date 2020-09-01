مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يعلن أن الاتحاد الاوروبي يدعم مسار برلين وجهود الوساطة وخفض التصعيد في ليبيا بما فيه حظر الأسلحة