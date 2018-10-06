انتصار السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في القاهرة

وصلت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب إلى القاهرة، السبت، في زيارة لمصر تختتم بها جولة أفريقية شملت غانا ومالاوي وكينيا.

واستقبلت زوجة الرئيس المصري انتصار السيسي نظيرتها الأميركية بالمطار في بداية الزيارة التي ستشمل منطقة الأهرام وأبي الهول في محافظة الجيزة، المجاورة للقاهرة.

واجتمعت ميلانيا بالسيدة المصرية الأولى، قبل زيارة الأهرامات وأبو الهول، حيث ستسلط الضوء على جهود الحماية والتطوير المدعومة من الولايات المتحدة هناك.

وعملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية، على مشروع لخفض مستويات المياه الجوفية لمنع حدوث المزيد من الضرر في المعالم الأثرية،

ومصر هي المحطة الأخيرة في أول جولة أفريقية للسيدة الأميركية الأولى دون صحبة زوجها، ومن المقرر أن تغادرها إلى إيرلندا في وقت لاحق السبت.