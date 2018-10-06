انتصار السيسي تستقبل ميلانيا ترامب في القاهرة

وصلت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب إلى القاهرة، السبت، في زيارة لمصر تختتم بها جولة أفريقية شملت غانا ومالاوي وكينيا.
واستقبلت زوجة الرئيس المصري انتصار السيسي نظيرتها الأميركية بالمطار في بداية الزيارة التي ستشمل منطقة الأهرام وأبي الهول في محافظة الجيزة، المجاورة للقاهرة.
واجتمعت ميلانيا بالسيدة المصرية الأولى، قبل زيارة الأهرامات وأبو الهول، حيث ستسلط الضوء على جهود الحماية والتطوير المدعومة من الولايات المتحدة هناك.
وعملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية، على مشروع لخفض مستويات المياه الجوفية لمنع حدوث المزيد من الضرر في المعالم الأثرية،
ومصر هي المحطة الأخيرة في أول جولة أفريقية للسيدة الأميركية الأولى دون صحبة زوجها، ومن المقرر أن تغادرها إلى إيرلندا في وقت لاحق السبت.
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يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
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