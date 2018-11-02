استشهاد 7 واصابه 7 جريحا في هجوم على حافلة أقباط في المنيا

قتل 7 أشخاص وأصيب 14 آخرون في هجوم على حافلة تقل أقباطا، كانت متجهة إلى دير محافظة المنيا، حسبما أفاد أحد الأساقفة لوكالة رويترز.

وقال الأسقف في اتصال هاتفي إن مسلحين هاجموا الحافلة التي كانت قادمة من محافظة سوهاج في طريقها إلى دير الأنبا صموئيل بالمنيا في جنوب مصر.

وكان حادث مشابه قد وقع العام الماضي، عندما هاجم مسلحون في مايو عام 2017 حافلات متجهة إلى ذات الدير، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا.