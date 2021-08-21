الخارجية الأميركية تؤكد دعم واشنطن للجهود الرامية لضمان حل سياسي في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254
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الخارجية الأميركية تؤكد دعم واشنطن للجهود الرامية لضمان حل سياسي في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخارجية الأميركية تؤكد دعم واشنطن للجهود الرامية لضمان حل سياسي في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254

الخارجية الأميركية تؤكد دعم واشنطن للجهود الرامية لضمان حل سياسي في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254
واشنطن - العرب اليوم

الخارجية الأميركية تؤكد دعم واشنطن للجهود الرامية لضمان حل سياسي في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254

 

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الخارجية الأميركية تؤكد دعم واشنطن للجهود الرامية لضمان حل سياسي في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 الخارجية الأميركية تؤكد دعم واشنطن للجهود الرامية لضمان حل سياسي في سوريا يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254



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