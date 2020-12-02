بوتين يأمر بتطعيمات واسعة النطاق ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل
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بوتين يأمر بتطعيمات واسعة النطاق ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل

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العرب اليوم - بوتين يأمر بتطعيمات واسعة النطاق ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو _ العرب اليوم

بوتين يأمر بتطعيمات واسعة النطاق ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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بوتين يأمر بتطعيمات واسعة النطاق ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل بوتين يأمر بتطعيمات واسعة النطاق ضد كورونا في روسيا الأسبوع المقبل



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