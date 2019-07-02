وزارة الدفاع الروسية تعلن عن مقتل 14 بحارا جراء حريق غواصة داخل المياه الروسية

لقى 14 من البحارة حتفهم في حريق شب على متن غواصة روسية صغيرة معدة لأبحاث البيئة البحرية والمياه العميقة في قاعدة عسكرية في مدينة سيفيرومورسك في شمال البلاد، وفق وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "14 بحارا لقوا حتفهم نتيجة تسممهم" جراء تنشقهم الدخان الناتج عن حريق وقع الاثنين.

وأوضحت الوزارة أن الغواصة كانت تجري أبحاثا لمصلحة الأسطول البحري الروسي، لدراسة مناطق قريبة من قاع المحيط وفي قاع المحيط نفسه.

والحادث ليس الأول من نوعه، أغسطس 2000 غرقت الغواصة كورسك في بحر بارنتس ما أسفر عن مصرع 118 بحارا.