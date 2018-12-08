نجحت قوات الحشد الشعبي العراقي ، اليوم السبت ، في التصدي لهجوم شنته عناصر تنظيم "داعش" المتطرف في ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي ، أوردته قناة (العراقية )الإخبارية، "إن قوة من الفوج الرابع التابع للواء 88 بالحشد الشعبي تمكنت من صد هجوم لعناصر "داعش" على إحدى النقاط المرابطة في ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء ، مضيفا "أن القوة خاضت معارك شرسة ضد إرهابيي داعش ".

وتنشط عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق الصحراوية من محافظة صلاح الدين فيما يشن هجماته مستهدفا قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي.