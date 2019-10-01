إصابات في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن في بغداد

"القوات الأمنية منعت المتظاهرين من عبور جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم"

وأفادت مصادر أن المتظاهرين وعناصر القوات الأمنية، أصيبوا بجروح واختناق خلال التظاهرات التي نطلقت ظهر اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية.