دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة هاشتاج "ولي العهد في بلده الثاني مصر"، على حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، توتير وفيس بوك وإنستجرام.

وذكرت السفارة السعودية، في بيان اليوم الاثنين، أن تدشين الهشتاج، يأتى بمناسبة الزيارة المرتقبة للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراءوزير الدفاع،إلى مصر.