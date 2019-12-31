الجامعة العربية تصدر بيانًا ترفض فيه التدخل العسكري الخارجي في ليبيا
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الجامعة العربية تصدر بيانًا ترفض فيه التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

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العرب اليوم - الجامعة العربية تصدر بيانًا ترفض فيه التدخل العسكري الخارجي في ليبيا

الجامعة العربية
القاهره ـ العرب اليوم

رفض مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، التدخلات العسكرية الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال المقاتلين المتطرفين الأجانب إلى ليبيا.وأكد مشروع القرار الصادر عن الاجتماع، اليوم الثلاثاء، الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، إلى جانب دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، مشدداً على أهمية إشراك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة إلى مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة الليبية.

 

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الجامعة العربية تصدر بيانًا ترفض فيه التدخل العسكري الخارجي في ليبيا الجامعة العربية تصدر بيانًا ترفض فيه التدخل العسكري الخارجي في ليبيا



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