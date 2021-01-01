القوات التركية تستهدف بالقذائف ريف الحسكة في سورية

استهدفت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالقذائف محيط بلدة (تل تمر) بريف مدينة (الحسكة) الشمالي بسوريا، في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك بلداتهم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الجمعة/ عن مصادر محلية قولها إن عددًا من قذائف المدفعية الثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من مناطق انتشارهم على الشريط الحدودي مع تركيا سقط على المنازل السكنية في قرية (الدردارة) شمال بلدة (تل تمر)، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المنازل السكنية والممتلكات.

كانت قرية (الدردارة) كانت قد تعرضت أول أمس لاعتداء مماثل من قبل الإرهابيين المتحصنين تحت حماية القوات التركية ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي وحالة من الذعر والخوف بينهم.