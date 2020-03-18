ترامب يعلن إغلاق الحدود مع كندا ويؤكد أن ذلك لن يؤثر على حركة التجارة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إغلاق الحدود مع كندا كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر على حركة التجارة بين البلدين.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر" إنه سيتم إغلاق الحدود الأمريكية الكندية أمام حركة المرور غير الضرورية، مشيرا إلى أن تفاصيل الخطوة ستعلن لاحقا.

وقال ترامب: "سنقوم، بموافقة متبادلة، بإغلاق حدودنا الشمالية مؤقتا مع كندا أمام حركة المرور غير الأساسية. لن تتأثر التجارة. التفاصيل لاحقا!".