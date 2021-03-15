أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، أن برلين تتوقع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات ضد الصين على خلفية "انتهاك" حقوق الإنسان.ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي في برلين، عما إذا كان يعتقد أن الخطوة ستمضي قدماً، قال ماس: "نعم، أعتقد أنه سيكون هناك اتفاق"، حسبما ذكرت رويترز.

وأضاف: "مع فرض عقوبات على (انتهاك) حقوق الإنسان، أوجدنا فرصة لمعاقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ومن الواضح أننا نريد الاستفادة من هذه الأداة".ووفقًا لدبلوماسيين، من المقرر أن يعاقب الاتحاد الأوروبي، 4 مسؤولين صينيين وكيان واحد، بحظر السفر وتجميد الأصول، في 22 مارس الجاري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الأويغور المسلمة في الصين.