أردوغان يؤكد أن حلف الناتو يُقدم دعماً كاملًا لأوكرانيا لكن علينا أن نظهر ذلك برؤية السلام

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن حلف الناتو يقدم دعما كاملا لأوكرانيا، لكن علينا أن نظهر ذلك برؤية السلام ونسعى جاهدين لوقف المأساة الإنسانية في أقرب وقت ممكن وأضاف أردوغان أنه من المهم أن يظهر الناتو عزمه على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره ويجب ألا يبقى ذلك حبرا على ورق وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تحارب الإرهاب الانفصالي منذ قرابة 40 عاما وراح آلاف من الأتراك ضحية الإرهاب، لذا لم يعد بإمكاننا تحمل المماطلات.