التحالف العربي يُعلن إطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية أنه "سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بمبادرة إنسانية من المملكة".