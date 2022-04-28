التحالف العربي يُعلن إطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة
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التحالف العربي يُعلن إطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة

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العرب اليوم - التحالف العربي يُعلن إطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة

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صنعاء - العرب اليوم

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية أنه "سيتم إطلاق سراح 163 أسيرا من الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، بمبادرة إنسانية من المملكة".

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التحالف العربي يُعلن إطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة التحالف العربي يُعلن إطلاق سراح 163 أسيراً من الحوثيين بمبادرة إنسانية من المملكة



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