التحالف العربي يعلن تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 17 عملية ضد الحوثيين في مأرب وتعز خلال الساعات الـ24 الماضية وقال التحالف إن العمليات "أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف المليشيا" وكانت وزارة الخارجية السعودية أدانت واستنكرت "بشدة محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بهجمات متتالية آخرها إطلاق صاروخ باليستي على إمارة أبو ظبي".