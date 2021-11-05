جيش إثيوبيا يدعو العسكريين السابقين للعودة إلى صفوفه لمحاربة المتمردين
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جيش إثيوبيا يدعو العسكريين السابقين للعودة إلى صفوفه لمحاربة المتمردين

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العرب اليوم - جيش إثيوبيا يدعو العسكريين السابقين للعودة إلى صفوفه لمحاربة المتمردين

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أديس أبابا - العرب اليوم

 دعا الجيش الإثيوبي اليوم الجمعة العسكريين السابقين إلى إعادة الانضمام لصفوفه في الحرب ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

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جيش إثيوبيا يدعو العسكريين السابقين للعودة إلى صفوفه لمحاربة المتمردين جيش إثيوبيا يدعو العسكريين السابقين للعودة إلى صفوفه لمحاربة المتمردين



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