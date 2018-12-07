الحكومة اليمنية تقترح إعادة فتح مطار صنعاء بشرط تفتيش الطائرات

اقترحت الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، إعادة فتح مطار صنعاء بشرط تفتيش الطائرات.

ونقلت عن مسؤولين يمنيين، اليوم الجمعة، أن الحكومة اقترحت إعادة فتح المطار الذي يسيطر عليه جماعة "أنصار الله"، في العاصمة صنعاء، بشرط تفتيش الطائرات أولا في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرتها.

وطرح الاقتراح خلال محادثات السلام اليمنية التي بدأت، أمس الخميس، في السويد برعاية الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، قد أعلن، أمس الخميس، وجود مقترح بشأن إعادة فتح مطار صنعاء سيتم مناقشته في مشاورات السويد التي انطلقت اليوم الخميس، بوجود وفدي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله".

وقال غريفيث، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية السويد، مارجوت فالستروم: "لدينا مقترح حول مطار صنعاء وسوف نناقشه ونود أن نرى هذا المطار يفتح أيضا وان يتم الاتفاق على ذلك".