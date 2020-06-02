الصين تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الصين اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية بأن جميع الحالات الخمسة هي لصينيين قادمين من الخارج، مبينة أنها لم تسجل أي حالة وفاة.