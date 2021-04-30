وزير الداخلية التركي يعلن عن انشاء قاعدة في شمال العراق على غرار ما فعلناه في سوريا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن أنقرة ستواصل عملياتها في شمال العراق وستنشئ قاعدة هناك على غرار ما فعلته في سوريا، للسيطرة على الوضع قرب حدودها، حسب وسائل إعلام تركية.