وزير الداخلية التركي يعلن عن انشاء قاعدة في شمال العراق على غرار ما فعلناه في سوريا
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وزير الداخلية التركي يعلن عن انشاء قاعدة في شمال العراق على غرار ما فعلناه في سوريا

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العرب اليوم - وزير الداخلية التركي يعلن عن انشاء قاعدة في شمال العراق على غرار ما فعلناه في سوريا

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
دمشق - العرب اليوم

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن أنقرة ستواصل عملياتها في شمال العراق وستنشئ قاعدة هناك على غرار ما فعلته في سوريا، للسيطرة على الوضع قرب حدودها، حسب وسائل إعلام تركية.

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وزير الداخلية التركي يعلن عن انشاء قاعدة في شمال العراق على غرار ما فعلناه في سوريا وزير الداخلية التركي يعلن عن انشاء قاعدة في شمال العراق على غرار ما فعلناه في سوريا



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