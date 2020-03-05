6 قتلى في حريق ضخم اندلع وسط قطاع غزة

قتل 6 فلسطينيين وأصيب نحو 53 آخرون، اليوم الخميس، جراء حريق كبير شب داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات، أدى إلى جرح العشرات، واحتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات وسط القطاع.