وزير الصحة اللبناني يعلن أن عدد الشهداء بلغ 113 حتى الساعة والجرحى حوالى 4000 وهناك عشرات المفقودين

أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن عدد الشهداء بلغ 113 حتى الساعة والجرحى حوالى 4000 وهناك عشرات المفقودين، وذلك جراء الانفجار المدمر الذي وقع أمس الثلاثاء بالميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت .

من جانبها، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى وصول طائرة مساعدات يونانية الى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، وكان في استقبالها مدير الشؤون الدولية في وزارة الخارجية السفير حسين حيدر، مديرة المراسم في وزارة الخارجية المستشارة عبير علي والمكلف الدبلوماسي مي الحايك

وقالت مصادر وزارية لبنانية، في وقت سابق، إن مجلس الوزراء وافق على وضع جميع مسؤولي ميناء بيروت تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيقات، وقالت المصادر، إن الجيش سيشرف على وضع مسؤولي ميناء بيروت تحت الإقامة الجبرية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أعلنت منذ قليل انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا

وكان مصدر مطلع قال في وقت سابق، إن التحقيقات الأولية بشأن انفجار ميناء بيروت تشير إلى "سنوات من التراخي والإهمال هي السبب في تخزين مادة شديدة الانفجار في المنشأة"، مما أدى إلى الحادث الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص الثلاثاء

جدير بالذكر أن الانفجار أسفرعن وفاة 3 مصريين حتى الآن والمفارقة أن الثلاثة ينحدرون من محافظة الغربية مركز سمنود، وفق البيانات الرسمية للسفارة المصرية في لبنان

ونعت سفارة مصر في لبنان، اليوم، المواطن المصري رشدي رشدي أحمد الجمل والذي كان مفقودا إثر التفجير، إذ كان بعض زملائه أبلغوا بفقدانه

كما نعت السفارة المصرية المواطن المصري علي إسماعيل السيد شحاتة، والذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار كذلك. ونعت السفارة المصرية، مساء أمس، المواطن المصري إبراهيم عبدالمحسن القفاص، الذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار