رئيس الوزراء الإسباني يوبخ منكري تغير المناخ ويدعوهم إلى التوبة

صرح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، بأن هناك مجموعة من المتعصبين ينكرون الأدلة على تغير المناخ، مؤكدا أنهم مخطئون وحثهم على تغيير رأيهم والانضمام إلى الإجماع العالمي، حسبما نقلت صحيفة "breitbart" عن صحيفة "إلبايس" الإسبانية.

ودعا سانشيز، خلال كلمته في افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر "الأطراف 25" لمواجهة تغير المناخ، إلى التصدي لـ "الحقائق البديلة" المتعلقة بالمناخ ومواجهتها من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، خلال كلمته، إن البشرية التي تعاني من عواقب تغير المناخ، يجب أن تختار بين "الأمل" في العيش في عالم أفضل من خلال التحرك أو "الاستسلام".

وقال جوتيرش بلهجة تحذيرية "هل نريد حقًا أن يصفنا التاريخ بأننا الجيل الذي حذا حذو النعامة، الذي كان يتنزه فيما العالم يحترق؟"، مخاطبًا ممثلي نحو 200 دولة موقعة على اتفاقية باريس، وبينهم نحو 40 رئيس دولة وحكومة.

وقد بدأت اليوم الاثنين، أعمال قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي، في العاصمة الإسبانية، مدريد، حيث يلتقي ممثلو 200 دولة، وفقًا لاتفاقية باريس الموقّعة في العام 2015، والتي تدعو إلى خفض ارتفاع حرارة الأرض بأقل من درجتين مئويتين.

ويواجه زعماء العالم ضغوطًا متنامية لإثبات أن باستطاعتهم حشد الإرادة السياسية لتفادي أسوأ العواقب الكارثية للاحتباس الحراري.

القمّة الأممية، التي يشارك فيها أكثر من خمسين زعيمًا، تستمر لأسبوعين، ويتولّى رئاستها وزيرة البيئة في تشيلي، كارولينا شميت، التي كان من المقرر أن تستضيف بلادها القمّة، إلا أن المظاهرات التي تشهدها تشيلي ضد حكومة سانتياغو، دفعت باتجاه تغيير مكان القمّة واختيار مدريد مكانًا لانعقادها.