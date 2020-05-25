إصابة طائرة للجيش العراقي خلال عملية لتدمير أوكار إرهابيين في صحراء الرطبة
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إصابة طائرة للجيش العراقي خلال عملية لتدمير أوكار إرهابيين في صحراء الرطبة

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العرب اليوم - إصابة طائرة للجيش العراقي خلال عملية لتدمير أوكار إرهابيين في صحراء الرطبة

طائرة
بغداد - العرب اليوم

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الاثنين، عن إصابة طائرة تابعة للجيش العراقي بنيران عصابات إرهابية في صحراء الرطبة خلال عملية لتدمير أوكار للمسلحين.

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إصابة طائرة للجيش العراقي خلال عملية لتدمير أوكار إرهابيين في صحراء الرطبة إصابة طائرة للجيش العراقي خلال عملية لتدمير أوكار إرهابيين في صحراء الرطبة



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