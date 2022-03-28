موسكو تطرد 3 دبلوماسيين سلوفاكيين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طردها 3 دبلوماسيين سلوفاكيين ردا على طرد سلوفاكيا لثلاثة دبلوماسيين روس من السفارة الروسية لدى سلوفاكيا وجاء في بيان الخارجية الروسية أن على الدبلوماسيين السلوفاكيين مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، كذلك فقد احتجت روسيا لدى سفير سلوفاكيا بسبب العراقيل التي تعترض عمل الدبلوماسيين الروس وكانت سلوفاكيا قد طردت، في مارس الجاري، ثلاثة دبلوماسيين روس من براتيسلافا بعد مزاعم قيامهم بالتجسس.