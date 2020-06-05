لبنان تسجّل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت لبنان 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 3 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و3 لبنانيين قادمين من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1312 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان ، بأنّه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية إجراء فحص لعدد 1666 شخصا خاص بالفيروس، فيما استقر عدد الوفيات عند 28 حالة وفاة، وسُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 768 حالة شفاء.