بلينكن يعلن أن 300 مواطن أميركي لا يزالون ينتظرون إجلاءهم من أفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن "300 أميركي ما زالوا حتى الآن في أفغانستان ونعمل على إجلائهم".ولفت بلنكين في تصريح له أن "الأيام المتبقية قبل اكتمال الانسحاب خطرة جدا والقادة على الأرض يتخذون كل الاحتياطات لحماية أفرادنا".